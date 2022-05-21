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Зеленский сменил главу Киевской ОГА

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 13:59
Зеленский сменил главу Киевской ОГА
Алексей Кулеба

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Павлюка с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил Алексея Кулебу.

Источник: указы №352/2022 и №353/2022 от 21 мая обнародованы на сайте главы государства, Офис президента замглавы Офису президента Кирил Тимошенко в Telegram

Детали: В сообщении ОП отмечено, что с использованием военного опыта работы Павлюка в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева лыли созданы новые мощные оборонительные линии.

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Во время председательства Павлюка Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Сразу после этого началась работа по восстановлению инфраструктуры региона.

Мотивы же увольнения и возвращения на этот пост Кулебы, возглавлявшего область с февраля по середину марта 2022 года, не указаны.

Обновлено: Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в свою очередь сообщает, что теперь Павлюк вернется к военным делам.

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Прямая речь: "Его опыт и знания должны работать именно там, где это больше всего необходимо на военных направлениях.

А Киевщиной будет заниматься Алексей Кулеба, до этого возглавлявший гуманитарный штаб. Теперь он глава Киевской областной государственной администрации - начальник Киевской областной военной администрации".

Что предшествовало: На заседании 20 мая Кабинет министров согласовал увольнение Павлюка и назначение Алексея Кулебы главой Киевской облгосадминистрации.

Темы: Киевская областьместная властьЗеленский
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