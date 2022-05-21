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Зеленский сменил главу Киевской ОГА

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 13:59
Алексей Кулеба

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Павлюка с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил Алексея Кулебу.

Источник: указы №352/2022 и №353/2022 от 21 мая обнародованы на сайте главы государства, Офис президента замглавы Офису президента Кирил Тимошенко в Telegram

Детали: В сообщении ОП отмечено, что с использованием военного опыта работы Павлюка в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева лыли созданы новые мощные оборонительные линии.

Во время председательства Павлюка Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Сразу после этого началась работа по восстановлению инфраструктуры региона.

Мотивы же увольнения и возвращения на этот пост Кулебы, возглавлявшего область с февраля по середину марта 2022 года, не указаны.

Обновлено: Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в свою очередь сообщает, что теперь Павлюк вернется к военным делам.

Прямая речь: "Его опыт и знания должны работать именно там, где это больше всего необходимо на военных направлениях.

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А Киевщиной будет заниматься Алексей Кулеба, до этого возглавлявший гуманитарный штаб. Теперь он глава Киевской областной государственной администрации - начальник Киевской областной военной администрации".

Что предшествовало: На заседании 20 мая Кабинет министров согласовал увольнение Павлюка и назначение Алексея Кулебы главой Киевской облгосадминистрации.

Темы: Киевская областьместная властьЗеленский
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