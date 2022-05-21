У Курській області знову привиділись обстріли

Губернатор російської Курської області Роман Старовойт знову заявив про обстріл.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: Обстріл у Глушківському районі.

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Стріляли з мінометів та артилерійських снарядів. Основний удар припав по Попово-Лежачі.

Зважаючи на все, супротивник цілився в місцеву машинно-тракторну станцію. Проте техніку звідти було заздалегідь виведено".

Деталі: Він застерігає, що обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

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Що передувало: 17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".