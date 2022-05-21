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У Курській області знову привиділись обстріли

Роман ПетренкоСубота, 21 травня 2022, 15:38
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Губернатор російської Курської області Роман Старовойт знову заявив про обстріл.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: Обстріл у Глушківському районі.

Стріляли з мінометів та артилерійських снарядів. Основний удар припав по Попово-Лежачі.

Зважаючи на все, супротивник цілився в місцеву машинно-тракторну станцію. Проте техніку звідти було заздалегідь виведено".

Деталі: Він застерігає, що обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

Що передувало: 17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

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Теми: Росіявійна
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