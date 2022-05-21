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В Курской области снова померещились обстрелы

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 15:38
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Губернатор российской Курской области Роман Старовойт снова заявил об обстреле.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: Обстрел в Глушковском районе.

Стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи.

Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена".

Детали: Он уветяет, что обошлось без повреждений и пострадавших.

Что предшествовало: 17 мая Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".

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Темы: Росcиявойна
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