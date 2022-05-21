Пенсіонер на Дніпропетровщині збирав касетні снаряди і підірвався

82-річний чоловік у Криворізькому районі під час розбору 7 боєприпасів від касетних снарядів отримав травму від вибуху.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів. Приніс їх додому і намагався розібрати. Стався вибух…

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Просив і знову прошу. Будь ласка, не чіпайте вибухівку, яка залишилася після ворожих обстрілів.

Побачили підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції".

Деталі: Пенсіонера доставили в лікарню у важкому стані.

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Резніченко підкреслив, що касетні боєприпаси можуть вибухати ще довгий час після їхнього падіння. За даними військової адміністрації, в області вже загинуло 6 людей через такі снаряди.

Нагадаємо: 8 травня 12-річний хлопчик на Дніпропетровщині підібрав касетний боєприпас, який вибухнув у нього в руках. Дитина загинула від отриманих травм.