Пенсионер на Днепропетровщине собирал кассетные снаряды и взорвался

82-летний мужчина в Криворожском районе при разборе 7 боеприпасов от кассетных снарядов получил травму от взрыва.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов. Принес их домой и пытался разобрать. Произошел взрыв…

Реклама:

Просил и снова прошу. Пожалуйста, не трогайте оставшуюся после вражеских обстрелов взрывчатку.

Увидели подозрительный предмет – звоните спасателям или полиции".

Детали: Пенсионера доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ВИДЕО ДНЯ

Резниченко подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут взрываться еще долгое время после падения. По данным военной администрации, в области уже погибли 6 человек из-за таких снарядов.

Напомним: 8 мая 12-летний мальчик в Днепропетровской области подобрал кассетный боеприпас, который взорвался у него в руках. Ребенок погиб от полученных травм.