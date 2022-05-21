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Пенсионер на Днепропетровщине собирал кассетные снаряды и взорвался

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 17:56
Пенсионер на Днепропетровщине собирал кассетные снаряды и взорвался
фото иллюстративное: getty images

82-летний мужчина в Криворожском районе при разборе 7 боеприпасов от кассетных снарядов получил травму от взрыва.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов. Принес их домой и пытался разобрать. Произошел взрыв…

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Просил и снова прошу. Пожалуйста, не трогайте оставшуюся после вражеских обстрелов взрывчатку.

Увидели подозрительный предмет – звоните спасателям или полиции".

Детали: Пенсионера доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Резниченко подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут взрываться еще долгое время после падения. По данным военной администрации, в области уже погибли 6 человек из-за таких снарядов.

Напомним: 8 мая 12-летний мальчик в Днепропетровской области подобрал кассетный боеприпас, который взорвался у него в руках. Ребенок погиб от полученных травм.

Темы: взрывДнепропетровская областьобстрел
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