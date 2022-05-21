Окупанти готуються поновити наступ на Слов’янськ – зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупаційні війська готуються поновити наступальні дії в напрямку з Ізюма на Слов’янськ.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 21 травня

Дослівно: "Триває підготовка підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

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На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова".

Деталі: Також російські війська готуються до наступу на Лиманському напрямку.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати лінію оборони українських військ і вийти на адміністративні межу Луганської області.

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За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мав.

Росіяни завдавали авіаційних та артилерійських ударів по цивільних об’єктах у Бахмуті й Врубівці. Також авіаційного удару завдали по Микільському у Волноваському районі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Південнобузькому, Сіверському, Волинському й Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

У Чернігівській області російські загарбники обстріляли населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ. Окремо ракетних ударів завдали по об’єктах на Полтавщині й Житомирщині.

Українська розвідка продовжує фіксувати, що російське командування проводить приховану мобілізацію для ротації військ, які зазнали втрат у ході бойових дій проти ЗСУ. Також тривають примусові заходи залучення чоловіків на тимчасово захоплених територіях України.

Російські загарбники грабують під гаслом "націоналізації" майно телекомунікаційних компаній на захоплених територіях південних областей України.

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