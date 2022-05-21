Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти готуються поновити наступ на Слов’янськ – зведення Генштабу ЗСУ

Денис КарловськийСубота, 21 травня 2022, 18:38
Окупанти готуються поновити наступ на Слов’янськ – зведення Генштабу ЗСУ
мапа бойових дій на Донбасі. фото: wikimedia commons

Російські окупаційні війська готуються поновити наступальні дії в напрямку з Ізюма на Слов’янськ.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 21 травня

Дослівно: "Триває підготовка підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

Реклама:

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова".

Деталі: Також російські війська готуються до наступу на Лиманському напрямку.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати лінію оборони українських військ і вийти на адміністративні межу Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мав.

Росіяни завдавали авіаційних та артилерійських ударів по цивільних об’єктах у Бахмуті й Врубівці. Також авіаційного удару завдали по Микільському у Волноваському районі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Південнобузькому, Сіверському, Волинському й Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. 

У Чернігівській області російські загарбники обстріляли населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ. Окремо ракетних ударів завдали по об’єктах на Полтавщині й Житомирщині.

Українська розвідка продовжує фіксувати, що російське командування проводить приховану мобілізацію для ротації військ, які зазнали втрат у ході бойових дій проти ЗСУ. Також тривають примусові заходи залучення чоловіків на тимчасово захоплених територіях України.

Російські загарбники грабують під гаслом "націоналізації" майно телекомунікаційних компаній на захоплених територіях південних областей України.

Передісторія: 

  • У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв про плани наступу ворога на Слов’янськ зі сходу – з боку Сіверська на межі Донеччини і Луганщини.
  • Станом на ранок 21 травня, Збройні сили України ліквідували 28,5 тисяч російських військовослужбовців, знищили 1278 танків, 3116 бойових броньованих машин і 462 безпілотники.

Теми: бойові діїСлов'янськДонбасЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
бойові дії
Бої за Роботине та Урожайне, ПВК "Еспаньйола" під Бахмутом і німецькі TAURUS — головне про війну за тиждень
15 років в'язниці отримали два бойовики "ЛДНР", які воювали проти ЗСУ
Дрони в Криму, Новоросійську і Москві, підрив Чонгарського мосту та провокації "Вагнера" в Білорусі – головне про війну за тиждень
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: