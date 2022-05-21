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Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск – сводка Генштаба ВСУ

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 18:38
карта боевых действий на Донбасе. фото: wikimedia commons

Российские оккупационные войска готовятся возобновить наступательные действия в направлении Изюма на Славянск.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 21 мая

Дословно: "Продолжается подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на Славянском направлении. В течение дня враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выхода наших войск на государственную границу, наносил авиационных ударов и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова".

Детали: Также российские войска готовятся к наступлению на Лиманском направлении.

На Донецком направлении противник пытается прорвать линию обороны украинских войск и выйти на административную границу Луганской области.

При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, успеха не имел.

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Россияне наносили авиационных и артиллерийских ударов по гражданским объектам в Бахмуте и Врубовке. Также авиационный удар нанесли по Никольскому в Волновахском районе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий враг не проводил. Совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Южнобужском, Северском, Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

В Черниговской области российские захватчики обстреляли населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск. Отдельно ракетные удары нанесли по объектам в Полтавской и Житомирской областях.

Украинская разведка продолжает фиксировать, что российское командование проводит скрытую мобилизацию для ротации войск, понесших потери в ходе боевых действий против ВСУ. Также продолжаются принудительные меры по привлечению мужчин на временно захваченных территориях Украины.

Российские захватчики грабят под лозунгом "национализации" имущество телекоммуникационных компаний на захваченных территориях южных областей Украины.

Предыстория:

  • В утреннем своде Генштаб ВСУ сообщал о планах наступления врага на Славянск с востока – со стороны Северска на границе Донбасса и Луганщины.
  • По состоянию на утро 21 мая, Вооруженные силы Украины ликвидировали 28,5 тысячи российских военнослужащих, уничтожили 1278 танков, 3116 боевых бронированных машин и 462 беспилотника.

Темы: боевые действияСлавянскДонбассВооруженные силы
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