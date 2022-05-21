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Окупанти погрожували обстріляти цивільне судно в територіальних водах України

Денис КарловськийСубота, 21 травня 2022, 19:10
фото ілюстратиавне: міноборони рф

Російський військовий флот погрожував обстріляти цивільне судно під прапором Республіки Тоґо, яке рухалося в територіальних водах України.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України

Дослівно: "Сьогодні зранку цивільне судно "Britta K" під прапором Республіки Того, здійснюючи транзитний прохід (transit passage) українськими територіальними водами поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води РФ, інакше по ньому буде застосовано зброю.".

Деталі: В аудіозаписі, який поширили ВМС ЗСУ, російський військовий офіцер попереджає керманичів судна, що вони нібито рухаються в територіальних водах Росії. Хоча на мапі видно, що судно рухається у водах, які міжнародними угодами, вважаються українськими.

Російський флот був готовий стріляти по цивільному судну.

Що було раніше: Внаслідок вдалих повітряних атак ЗСУ по російським військовим на острові Зміїний, росіяни втратили військовий катер.

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Теми: Чорне мореЧФ Росіїфлотторгівля
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