Оккупанты угрожали обстрелять гражданское судно в территориальных водах Украины

Российский военный флот угрожал обстрелять гражданское судно под флагом Республики Того, которое двигалось в территориальных водах Украины.

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины

Дословно: "Сегодня утром гражданское судно "Britta K" под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) в украинских территориальных водах вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды РФ, иначе по нему будет применено оружие".

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Детали: В аудиозаписи, которую распространили ВМС ВСУ, российский военный офицер предупреждает руководителей судна, что они якобы двигаются в территориальных водах России. Хотя на карте видно, что судно движется в водах, международных соглашениях, считаются украинскими.

Российский флот был готов стрелять по гражданскому судну.

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Что было раньше: В результате удачных воздушных атак ВСУ по российским военным на острове Змеиный, россияне потеряли военный катер.