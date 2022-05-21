На Харківщині 8 людей поранено від російських обстрілів, 5 з них - жителі Харкова

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині 8 людей дістало поранення, 5 з яких жителі Харкова.

Джерело: "Суспільне" посилаючись на дані Харківської обласної військової адміністрації

Деталі: 5 жителів Салтівки в Харкові дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

Ще троє людей постраждали в Лозівському, Чугуївському та Куп’янського районі – по одній людині в кожному районі відповідно.

Що було раніше: У вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що росіяни вели артилерійський вогонь по населених пунктах Харківщини.