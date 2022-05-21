Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині 8 людей поранено від російських обстрілів, 5 з них - жителі Харкова

Денис КарловськийСубота, 21 травня 2022, 23:13
На Харківщині 8 людей поранено від російських обстрілів, 5 з них - жителі Харкова
фото ілюстративне: getty images

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині 8 людей дістало поранення, 5 з яких жителі Харкова.

Джерело: "Суспільне" посилаючись на дані Харківської обласної військової адміністрації

Деталі: 5 жителів Салтівки в Харкові дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

Реклама:

Ще троє людей постраждали в Лозівському, Чугуївському та Куп’янського районі – по одній людині в кожному районі відповідно.

Що було раніше: У вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що росіяни вели артилерійський вогонь по населених пунктах Харківщини.

Теми: Харківська областьХарківобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: