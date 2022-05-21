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В Харьковской области 8 человек ранены от российских обстрелов, 5 из них - жители Харькова

Денис КарловскийСуббота, 21 мая 2022, 23:13
фото иллюстративное: getty images

В результате российских обстрелов на Харьковщине 8 человек получили ранения, 5 из которых жители Харькова.

Источник: "Суспільне" ссылаясь на данные Харьковской областной военной администрации

Детали: 5 жителей Салтовки в Харькове получили ранения в результате российских обстрелов.

Еще три человека пострадали в Лозовском, Чугуевском и Купянском районе – по одному человеку в каждом районе соответственно.

Что было раньше: В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что россияне вели артиллерийский огонь по населенным пунктам Харьковщины.

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Темы: Харьковская областьХарьковобстрелжертвы
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