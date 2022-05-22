Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России признали: санкции разрушили всю российскую логистику

Анастасия КалатурВоскресенье, 22 мая 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

Западные санкции "практически сломали всю логистику" в России.

Источник: министр транспорта РФ Виталий Савельев, которого цитирует российская "Медуза"

Прямая речь: "Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически сломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры".

Детали: Российские власти собираются решить возникшие проблемы с помощью транспортного коридора "Север-Юг", который проходит через прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

Что предшествовало: Ранее МИД РФ пожаловался на санкции Запада, заявив, что "раскрутка антироссийской санкционной истерии" не станет стабилизационным фактором для мировой экономики.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиясанкции
Главное сегодня

видеоАртиллеристы показали, как тестируют украинский беспилотник по вражеской технике

У Лукашенко заговорили о появлении "украинских диверсантов" на территории Беларуси

Рада продлила военное положение до конца лета

Украина и Польша договорились упростить пересечение границы

обновленоЗеленский анонсировал предоставление полякам в Украине особого статуса

фотоВ оккупированном Энергодаре взорвали гауляйтера, он ранен – мэр

Все новости...
Росcия
Запорожская область: ВСУ и партизаны уничтожили артиллерийские системы россиян
"На могилку": ВСУ положили российские пушки "Гиацинт" и "Пион"
На Запорожье россияне угрожают предпринимателям, отказывающимся торговать за рубли
Последние новости
17:09
Россияне снова обстреляли пограничье Черниговской области
17:05
В Беларуси хоронят наемников, воевавших на стороне России – ГУР
16:46
Воюет против культуры: РФ уничтожила или повредила 353 объекта, больше всего – на Харьковщине
16:44
Харьковщина: оккупанты похитили поселкового голову - глава ОВА
16:43
Швейцария сняла санкции с "Еврохима": олигарх отдал компанию жене – СМИ
16:35
Днепропетровская область: оккупанты ударили ракетой по речке
16:31
Зеленский присвоил польскому городу звание "Город-спаситель"
16:30
Оккупант рассказал CNN, как под Херсоном они боялись погибнуть от гнева местных
16:27
В Украине запретили оборот лекарств, производимых в РФ и Беларуси
16:26
Рада приняла с предложениями президента запрет символики вторжения РФ
Все новости...