В России признали: санкции разрушили всю российскую логистику

Западные санкции "практически сломали всю логистику" в России.

Источник: министр транспорта РФ Виталий Савельев, которого цитирует российская "Медуза"

Прямая речь: "Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически сломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры".

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Детали: Российские власти собираются решить возникшие проблемы с помощью транспортного коридора "Север-Юг", который проходит через прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

Что предшествовало: Ранее МИД РФ пожаловался на санкции Запада, заявив, что "раскрутка антироссийской санкционной истерии" не станет стабилизационным фактором для мировой экономики.