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Запорізька область: ЗСУ і партизани знищили артилерійські системи росіян

Анастасія КалатурНеділя, 22 травня 2022, 07:57

ЗСУ разом з партизанами на Запоріжжі знищили кілька ворожих артилерійських систем.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії".

Деталі: Як зазначається, в Мелітополі на ці поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, ЗСУ знищили російські гармати "Гіацинт і "Піон", модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

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Теми: війнаЗапоріжжяРосія
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