Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Запорізька область: ЗСУ і партизани знищили артилерійські системи росіян

Анастасія КалатурНеділя, 22 травня 2022, 07:57

ЗСУ разом з партизанами на Запоріжжі знищили кілька ворожих артилерійських систем.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії".

Реклама:

Деталі: Як зазначається, в Мелітополі на ці поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, ЗСУ знищили російські гармати "Гіацинт і "Піон", модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

Теми: війнаЗапоріжжяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
війна
Захисники знищили ще 610 окупантів і 13 танків ворога
Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО
За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень – зведення
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: