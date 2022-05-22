Запорожская область: ВСУ и партизаны уничтожили артиллерийские системы россиян

ВСУ вместе с партизанами в Запорожье уничтожили несколько вражеских артиллерийских систем.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии".

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Детали: Как отмечается, в Мелитополе на эти поражения захватчики ответили ужесточением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта.

Напомним: Как уже сообщалось, ВСУ уничтожили российские пушки "Гиацинт и "Пион", модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.