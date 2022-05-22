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Россия вывела в море две трети своих подлодок – каждая с ракетами

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 09:58
Россия вывела в море две трети своих подлодок – каждая с ракетами
Две подводные лодки проекта «Варшавянка» в Южной бухте Севастополя, 21 мая, фото: Крым.реалии

Возле причалов в Южной бухте Севастополя оккупированного россиянами Крыма стоят две подлодки проекта "Варшавянка", составляющая треть действующих подлодок Черноморского флота. Все остальные в море.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б -268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

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Таким образом, в море сейчас находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети.

У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье". В марте 2014 года во время аннексии Крыма российские войска взяли подлодку штурмом.

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в различных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

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Справка: Россия наносит удары ракетами со своих подлодок из морской акватории рядом с Крымом.

Напомним: У причалов в Сухарной бухте, которая является частью большой Севастопольской бухты, стоят два больших десантных корабля Черноморского флота России. Один из них имеет внешние признаки повреждения.

Темы: КрымкораблиоккупацияРосcия
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