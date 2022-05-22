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Окупанти готуються відновити наступ на Ізюмщині – ОДА

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 11:29
Окупанти готуються відновити наступ на Ізюмщині – ОДА

На Ізюмщині росіяни готуються до відновлення наступу, впевнений глава Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "На Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

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Але наші ЗСУ тримають позиції та не допускають просувань ворога.

На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і в попередні дні, сконцентрований на утриманні займаних рубежів та недопущенні подальшого просування ЗСУ".

Нагадаємо: Внаслідок російських обстрілів на Харківщині 8 людей дістали поранення, 5 з яких жителі Харкова.

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Теми: Харківська областьвійнаРосія
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