Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти готуються відновити наступ на Ізюмщині – ОДА

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 11:29

На Ізюмщині росіяни готуються до відновлення наступу, впевнений глава Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "На Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

Але наші ЗСУ тримають позиції та не допускають просувань ворога.

На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і в попередні дні, сконцентрований на утриманні займаних рубежів та недопущенні подальшого просування ЗСУ".

Нагадаємо: Внаслідок російських обстрілів на Харківщині 8 людей дістали поранення, 5 з яких жителі Харкова.

Теми: Харківська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку – американські експерти

Мединський знову нарікає, що переговори блокує Україна

YouTube видалив понад 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео про війну в Україні

ЄС у червні повинен відкрити двері перед Україною - Дуда

ВІДЕОУ Дагестані випускниця на шкільній лінійці викрикнула "Путін – чорт"

Вступ України до ЄС може тривати 15 чи 20 років - французький міністр

Усі новини...
Харківська область
Росіяни обстріляли касетними снарядами та ракетами з гелікоптерів громаду на Харківщині
На Харківщині 8 людей поранено від російських обстрілів, 5 з них - жителі Харкова
Вертоліт РФ випустив ракету по населеному пункту між Сумщиною і Харківщиною
Останні новини
02:35
У Байдена заявили, що Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України
01:44
На підсилення ворога в Чорному морі йде новітній корабель "Адмірал Макаров" – ОК "Південь"
01:14
Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку – американські експерти
00:25
Бельгія першою у світі запроваджує карантин для хворих на мавпячу віспу – ЗМІ
23:27
Зеленський хоче "прибрати тиск минувщини" з відносин із сусідами, які не є окупантами
22:54
До Росії прибули фахівці з Сирії для розробки небезпечних бочкових бомб – the Guardian
22:38
Глава Давоського форуму закликав до плану Маршалла для України
22:18
На Донеччині росіяни за день вбили 5 і поранили 11 мешканців
22:08
ВІДЕО"Ман Сіті" стали чемпіонами Прем’єр-ліги: Зінченко в сльозах присвятив перемогу Україні
21:57
Миколаїв обстрілюють касетними снарядами – мер
Усі новини...