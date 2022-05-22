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Оккупанты готовятся возобновить наступление на Изюмщине – ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 11:29

На Изюмщине россияне готовятся к возобновлению наступления, уверен глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "На Изюмщине российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое.

Но наши ВСУ удерживают позиции и не допускают продвижений врага.

На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на содержании занимаемых рубежей и предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ".

Напомним: В результате российских обстрелов на Харьковщине 8 человек получили ранения, 5 из которых жители Харькова.

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Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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