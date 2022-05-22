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ОП: Україна сама деблокує Чорне море, якщо отримає системи MLRS

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 11:55
фото з сайту мілітарний

В Офісі президента наголошують, що Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню MLRS, в тому числі для деблокування Чорного моря.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак у Telegram, його радник Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Єрмака: "Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS".

Пряма мова Подоляка: "1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін.

The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Україною та Росією про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі.

Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі".

Нагадаємо: ООН попередила, що закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.

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Теми: Офіс президентаЧорне моревійнаРосія
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