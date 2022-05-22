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ОП: Украина сама деблокирует Черное море, если получит системы MLRS

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 11:55
фото с сайта милитарный

В Офисе президента отмечают, что Украине необходима американская реактивная система залпового огня MLRS, в том числе для деблокирования Черного моря.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, его советник Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Ермака: "Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS".

Прямая речь Подоляка: "1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен.

The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Украиной и Россией о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море.

Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами".

Напомним: ООН предупредила, что закрытие портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире. 

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Темы: Офис президентаЧерное моревойнаРосcия
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