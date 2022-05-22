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Маріуполь: окупанти влаштували екскурсію в знищеному Драмтеатрі – радник мера

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 12:25
Маріуполь: окупанти влаштували екскурсію в знищеному Драмтеатрі – радник мера
Фото з Telegram Андрющенка

Російські загарбники влаштували у Маріуполі "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами, який завершився екскурсією всередині знищеного ними ж Драмтеатру.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Цинізму окупантів немає меж. Після розбору завалів Драматичного театру та відкриття скверу для вільного відвідування, окупанти влаштували "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по місту. Фінальною точкою була екскурсія всередині Драмтеатру. Справжнє свято на кістках". 

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Деталі: Радник мера міста зазначив, що тепер видно, як виглядає Драмтеатр зсередини, як поводяться окупанти, і загалом їхнє ставлення до горя Маріуполя.

Андрющенко також додав, що біля Драмтеатру більше неможливо годувати голубів, бо вони зникли.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 березня окупаційні війська Росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя. У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей. Здебільшого – це жінки, діти та старі люди, які ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів з боку агресора.

Теми: Маріупольвійнаокупація
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