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Мариуполь: оккупанты устроили экскурсию в уничтоженном Драмтеатре – советник мэра

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 12:25
Мариуполь: оккупанты устроили экскурсию в уничтоженном Драмтеатре – советник мэра
Фото с Telegram Андрющенко

Российские захватчики устроили в Мариуполе "автопробег волонтеров" с красными флагами, который закончился экскурсией внутри уничтоженного ими Драмтеатра.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Цинизму оккупантов нет предела. После разбора завалов Драматического театра и открытия сквера для свободного посещения оккупанты устроили "автопробег волонтеров" с красными флагами по городу. Финальной точкой была экскурсия внутри Драмтеатра. Настоящий праздник на костях". 

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Детали: Советник мэра города отметил, что теперь видно, как выглядит Драмтеатр изнутри, как ведут себя оккупанты, и вообще их отношение к горю Мариуполя.

Андрющенко также добавил, что возле Драмтеатра больше невозможно кормить голубей, потому что они исчезли.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 марта оккупационные войска России целенаправленно уничтожили Драматический театр в самом центре Мариуполя. В этом месте во время бомбардировки находилось до тысячи человек. В основном это были женщины, дети и старики, которые прятались в подвальном помещении театра от непрерывных обстрелов со стороны агрессора.

Темы: Мариупольвойнаоккупация
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