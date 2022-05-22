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Нацгвардійці показали знищення ворожого "Тюльпана"

Валентина РоманенкоНеділя, 22 травня 2022, 13:15
Нацгвардійці показали знищення ворожого Тюльпана
скриншот

Завдяки сюжету російських пропагандистів українська артилерія вирахувала місцезнаходження і знищила самохідний міномет РФ "Тюльпан" на Луганщині.

Джерело: пресцентр Нацгвардії

Деталі: Вказано, що цей 240-мм самохідний міномет "Тюльпан" знищив міст між Сєверодонецьком і Лисичанськом і руйнував будинки Сєверодонецька.

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Дослівно: "Артилерія бригади швидкого реагування НГУ та 24 бригади імені Короля Данила спочатку виманила його з ангару, а потім знищила.

Дякуємо російським пропагандистам за наводку

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Також у тому ж місці було знищено автопарк техніки противника".

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Теми: війнаЛуганська областьНацгвардія
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