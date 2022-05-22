Нацгвардейцы показали уничтожение вражеского "Тюльпана"
Воскресенье, 22 мая 2022, 13:15
Благодаря сюжету российских пропагандистов украинская артиллерия вычислила местонахождение и уничтожила самоходный миномет РФ "Тюльпан" в Луганской области.
Источник: пресс-центр Нацгвардии
Детали: Указано, что этот 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" уничтожил мост между Северодонецком и Лисичанском и разрушал дома Северодонецка.
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Дословно: Артиллерия бригады быстрого реагирования НГУ и 24 бригады имени Короля Данила сначала выманила его из ангара, а затем уничтожила.
Спасибо российским пропагандистам за наводку.
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Также на том же месте был уничтожен автопарк техники противника".
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