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Нацгвардейцы показали уничтожение вражеского "Тюльпана"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 13:15
Нацгвардейцы показали уничтожение вражеского Тюльпана
скриншот

Благодаря сюжету российских пропагандистов украинская артиллерия вычислила местонахождение и уничтожила самоходный миномет РФ "Тюльпан" в Луганской области.

Источник: пресс-центр Нацгвардии

Детали: Указано, что этот 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" уничтожил мост между Северодонецком и Лисичанском и разрушал дома Северодонецка.

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Дословно: Артиллерия бригады быстрого реагирования НГУ и 24 бригады имени Короля Данила сначала выманила его из ангара, а затем уничтожила.

Спасибо российским пропагандистам за наводку.

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Также на том же месте был уничтожен автопарк техники противника".

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Темы: войнаЛуганская областьНацгвардия
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