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Обстріли Миколаївщини: поранені 9 людей, усі в лікарні

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 15:12

Окупанти 21 травня обстрілювали Миколаївську область, зафіксували 9 поранених.

Джерело: Миколаївська облрада у Facebook

Дослівно: "Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. В чергове знищені житлові будинки

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей.

На щастя, дітей серед постраждалих немає.                        

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу".

Деталі: Повідомляється, що всього у лікарнях області вже 151 людина.

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Теми: Миколаївська областьобстрілвійнаРосія
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