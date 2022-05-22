Обстріли Миколаївщини: поранені 9 людей, усі в лікарні
Неділя, 22 травня 2022, 15:12
Окупанти 21 травня обстрілювали Миколаївську область, зафіксували 9 поранених.
Джерело: Миколаївська облрада у Facebook
Дослівно: "Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. В чергове знищені житлові будинки
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За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей.
На щастя, дітей серед постраждалих немає.
Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу".
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Деталі: Повідомляється, що всього у лікарнях області вже 151 людина.