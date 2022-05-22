Обстрелы Николаевщины: ранены 9 человек, все в больнице

Оккупанты 21 мая обстреливали Николаевскую область, зафиксировали 9 раненых.

Источник: Николаевский облсовет в Facebook

Дословно: "Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской общинам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома

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За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек.

К счастью, детей среди пострадавших нет.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь".

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Детали: Сообщается, что всего в больницах области уже 151 человек.