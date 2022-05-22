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На Київщині збили російську ракету

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 15:36

Протиповітряна оборона збила російську ракету у Фастівському районі Київської області 22 травня.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно КОВА: "Увага! Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється".

Деталі: Влада Київщини закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Передісторія: 

  • 22 травня майже по всій Україні, крім східних і південних областей, оголосили повітряну тривогу, у столиці парламентарі зупинили засідання Верховної ради і пішли в укриття.

Теми: Київська областьвійна
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