На Київщині збили російську ракету
Неділя, 22 травня 2022, 15:36
Протиповітряна оборона збила російську ракету у Фастівському районі Київської області 22 травня.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно КОВА: "Увага! Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється".
Деталі: Влада Київщини закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.
Передісторія:
- 22 травня майже по всій Україні, крім східних і південних областей, оголосили повітряну тривогу, у столиці парламентарі зупинили засідання Верховної ради і пішли в укриття.