В Киевской области сбили российскую ракету
Воскресенье, 22 мая 2022, 15:36
Противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Фастовском районе Киевской области 22 мая.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Дословно КОВА: "Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется".
Детали: Власти Киевской области призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Предыстория:
- 22 мая почти по всей Украине, кроме восточных и южных областей, объявили воздушную тревогу, в столице парламентарии остановили заседание Верховной Рады и пошли в укрытие.