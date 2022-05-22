Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киевской области сбили российскую ракету

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 15:36

Противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Фастовском районе Киевской области 22 мая.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно КОВА: "Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется".

Детали: Власти Киевской области призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Предыстория: 

  • 22 мая почти по всей Украине, кроме восточных и южных областей, объявили воздушную тревогу, в столице парламентарии остановили заседание Верховной Рады и пошли в укрытие.

Темы: Киевская областьвойна
Главное сегодня

Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения – сводка

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты

Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина

YouTube удалил более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео о войне в Украине

ЕС в июне должен открыть двери перед Украиной - Дуда

В Дагестане выпускница на школьной линейке выкрикнула "Путин – черт"

Все новости...
Киевская область
"Бучанская резня": полиция обнаружила тела еще двух убитых
На Киевщине второй раз за неделю трактор наехал на мину
Идентифицировали одного из возможных убийц безоружных жителей Бучи
Последние новости
07:27
Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев
06:55
Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения – сводка
06:23
Джонсон обещает "удвоить усилия" в гуманитарной помощи Украине
05:30
Аргентина заявила о первом случае с подозрением на обезьянью оспу
04:36
Война в Украине подтолкнула к рекорду: ООН насчитала более 100 млн беженцев в мире
03:53
Харьков: из-под 98 завалов спасатели извлекли 150 тел
03:32
В Васильевке на Запорожье оккупантов больше, чем местных жителей – ОВА
02:35
У Байдена заявили, что России не удастся сорвать поставки оружия в Украину
01:44
На усиление врага в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров" – ОК "Юг"
01:14
Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты
Все новости...