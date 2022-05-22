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В Киевской области сбили российскую ракету

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 15:36

Противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Фастовском районе Киевской области 22 мая.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно КОВА: "Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется".

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Детали: Власти Киевской области призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Предыстория: 

  • 22 мая почти по всей Украине, кроме восточных и южных областей, объявили воздушную тревогу, в столице парламентарии остановили заседание Верховной Рады и пошли в укрытие.

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Темы: Киевская областьвойна
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