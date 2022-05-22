Фінляндія конфіскувала російського майна на 76 млн євро

У розпорядженні влади Фінляндії знаходиться заморожене майно росіян, що потрапили під санкції, на суму як мінімум 76 мільйонів євро.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

Управління зі стягнення боргів заморозило, зокрема, велику кількість вагонів товарних поїздів.

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За даними фінських ЗМІ, внаслідок санкцій було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може досягати 20 мільйонів євро.

Управління зі стягнення боргів також вилучило, наприклад, великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола знаходиться вантаж залізняку, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Нагадаємо, російський "Газпром" 21 травня зупинив експорт газу до Фінляндії.

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В Єврокомісії заявили, що розрахунки європейських енергетичних компаній з "Газпромом" мають відбуватися у євро.

Раніше було припинено електропостачання з Росії до Фінляндії через "труднощі з оплатою".