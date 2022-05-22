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Финляндия конфисковала российское имущество на 76 млн евро

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 15:44

В распоряжении властей Финляндии находится замороженное имущество попавших под санкции россиян на сумму как минимум 76 миллионов евро.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Управление по взысканию долгов заморозило, в том числе большое количество вагонов товарных поездов.

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Согласно данным финских СМИ, в результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 миллионов евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло, к примеру, крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.

Напомним, российский "Газпром" 21 марта остановил экспорт газа в Финляндию.

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В Еврокомиссии заявили, что расчеты европейских энергетических компаний с "Газпромом" должны производиться в евро.

Ранее было прекращено электроснабжение из России в Финляндию из-за "трудностей с оплатой".

Темы: ФинляндиясанкцииРосcия
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