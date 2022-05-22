Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия конфисковала российское имущество на 76 млн евро

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 15:44

В распоряжении властей Финляндии находится замороженное имущество попавших под санкции россиян на сумму как минимум 76 миллионов евро.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Управление по взысканию долгов заморозило, в том числе большое количество вагонов товарных поездов.

Согласно данным финских СМИ, в результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 миллионов евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло, к примеру, крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.

Напомним, российский "Газпром" 21 марта остановил экспорт газа в Финляндию.

В Еврокомиссии заявили, что расчеты европейских энергетических компаний с "Газпромом" должны производиться в евро.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее было прекращено электроснабжение из России в Финляндию из-за "трудностей с оплатой".

Темы: ФинляндиясанкцииРосcия
Главное сегодня

Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения – сводка

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты

Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина

YouTube удалил более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео о войне в Украине

ЕС в июне должен открыть двери перед Украиной - Дуда

В Дагестане выпускница на школьной линейке выкрикнула "Путин – черт"

Все новости...
Финляндия
Эрдоган сообщил лидерам Швеции и Финляндии условия их вступления в НАТО
Россия остановила поставки газа в Финляндию
НАТО не планирует размещать ядерное оружие или базы в Финляндии – премьер
Последние новости
07:27
Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев
06:55
Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения – сводка
06:23
Джонсон обещает "удвоить усилия" в гуманитарной помощи Украине
05:30
Аргентина заявила о первом случае с подозрением на обезьянью оспу
04:36
Война в Украине подтолкнула к рекорду: ООН насчитала более 100 млн беженцев в мире
03:53
Харьков: из-под 98 завалов спасатели извлекли 150 тел
03:32
В Васильевке на Запорожье оккупантов больше, чем местных жителей – ОВА
02:35
У Байдена заявили, что России не удастся сорвать поставки оружия в Украину
01:44
На усиление врага в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров" – ОК "Юг"
01:14
Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты
Все новости...