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З-під Маріуполя депортували в Росію 245 людей за добу – радник мера

Ірина БалачукНеділя, 22 травня 2022, 16:12

21 травня росіяни вивезли з Маріуполя у фільтраційні табори 313 людей, серед яких 55 дітей, крім того, з фільтраційних таборів поблизу міста вивезли в Росію 245 людей, з яких 29 дітей.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Депортація. Вчора з Маріуполя до фільтраційного табору у Безімянне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей".

Деталі: Крім того, за його словами, з фільтраційного пункту у с. Нікольське вивезли в Росію 70 людей, зокрема 12 дітей, а з фільтраційного пункту с. Безіменне – 175 людей, зокрема 17 дітей.

Андрющенко зазначив, що пряма депортація з Нікольского до Росії може бути пов’язана з фактичним закриттям шляху для евакуації в бік Запоріжжя.

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Теми: Маріупольдепортація Росія
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