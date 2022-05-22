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Из-под Мариуполя депортировали в Россию 245 человек за сутки – советник мэра

Ирина БалачукВоскресенье, 22 мая 2022, 16:12

21 мая россияне вывезли из Мариуполя в фильтрационные лагеря 313 человек, среди которых 55 детей, кроме того из фильтрационных лагерей вблизи города вывезли в Россию 245 человек, из которых 29 детей.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Депортация. Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянное было депортировано 313 человек, в том числе 55 детей".

Детали: Кроме того, по его словам, из фильтрационного пункта в с. Никольское вывезли в Россию 70 человек, в том числе 12 детей, а из фильтрационного пункта с. Безымянное – 175 человек, в том числе 17 детей.

Андрющенко отметил, что прямая депортация из Никольского в Россию может быть связана с фактическим закрытием путей для эвакуации в сторону Запорожья.

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Темы: Мариупольдепортация Росcия
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