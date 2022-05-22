Из-под Мариуполя депортировали в Россию 245 человек за сутки – советник мэра
21 мая россияне вывезли из Мариуполя в фильтрационные лагеря 313 человек, среди которых 55 детей, кроме того из фильтрационных лагерей вблизи города вывезли в Россию 245 человек, из которых 29 детей.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Депортация. Вчера из Мариуполя в фильтрационный лагерь в Безымянное было депортировано 313 человек, в том числе 55 детей".
Детали: Кроме того, по его словам, из фильтрационного пункта в с. Никольское вывезли в Россию 70 человек, в том числе 12 детей, а из фильтрационного пункта с. Безымянное – 175 человек, в том числе 17 детей.
Андрющенко отметил, что прямая депортация из Никольского в Россию может быть связана с фактическим закрытием путей для эвакуации в сторону Запорожья.
Предыстория:
- 28 апреля председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты принудительно депортировали в Россию более 30 тысяч мариупольцев.