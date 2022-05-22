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Зеленський надав польському місту звання "Місто-рятівник"

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 16:31
фото: канцелярій президента польщі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання "Місто-рятівник".

Джерело: Зеленський під час виступу у Верховній Раді на засіданні за участю президента Польщі Анджея Дуди, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Перед цим виступом я підписав указ, який наголошує на особливій ролі польського міста Жешув. Я ввів спеціальне почесне звання "місто-рятівник" для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, допомоги нашим людям, допомоги нашої армії.

Від імені всього Українського народу я висловлю велику подяку місту Жешуву – першому місту-рятівнику".

Деталі: Президент також подякував польським діячам культури, спорту, духовенству.

Довідка: У місті Жешув – аеропорт, який є головним хабом із постачання військової допомоги Україні від міжнародних партнерів.

Нагадаємо: Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну.

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Теми: ЗеленськийПольщадипломатичні відносинивійна
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