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Зеленский присвоил польскому городу звание "Город-спаситель"

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 16:31
Зеленский присвоил польскому городу звание Город-спаситель
фото: канцелярия президента польши

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешув звание "Город-спаситель".

Источник: Зеленский во время выступления в Верховной Раде на заседании с участием президента Польши Анджея Дуды, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии.

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От имени всего Украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву – первому городу-спасителю".

Детали: Президент также поблагодарил польских деятелей культуры, спорта, духовенство.

Справка: В городе Жешув – аэропорт, который является главным хабом с поставки военной помощи Украине от международных партнеров.

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Напомним: Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину.

Зеленский сказал, что внесет в парламент законопроект об особом статусе поляков в Украине.

Темы: ЗеленскийПольшадипломатические отношениявойна
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