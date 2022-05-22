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Росіяни розповіли про стан гауляйтера Енергодара після вибуху

Світлана КізіловаНеділя, 22 травня 2022, 17:49

Ватажок росіян в Енергодарі, який постраждав від вибуху 22 травня, нібито отримав легкі поранення

Джерело: ТАСС

Деталі: У тимчасово окупованому Енергодарі вранці в неділю невідомі підірвали двері під'їзду, де був ставленик окупантів - так званий "глава адміністрації" Андрій Шевчик.

Після того, як новина про підрив просочилася у ЗМІ, російські пропагандистські ресурси повідомили, що Шевчик перебуває у лікарні Мелітополя (тимчасово окупований росіянами).

Дослівно: "Отримав легке поранення. Він перебуває у лікарні Мелітополя. Нині його життю нічого не загрожує".

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Теми: окупаціявибухЗапорізька область
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