Россияне рассказали о состоянии гауляйтера Энергодара после взрыва

Главарь россиян в Энергодаре, который пострадал от взрыва 22 мая, якобы получил легкие ранения

Источник: ТАСС

Детали: Во временно оккупированном Энергодаре утром в воскресенье неизвестные взорвали двери подъезда, где находился ставленник оккупантов - так называемый "глава администрации" Андрей Шевчик.

После того, как новость о подрыве просочилась в СМИ, российские пропагандистские ресурсы сообщили, что Шевчик находится в больнице Мелитополя (временно оккупирован россиянами).

Дословно: "Получил легкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает".