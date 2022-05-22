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Россияне рассказали о состоянии гауляйтера Энергодара после взрыва

Светлана КизиловаВоскресенье, 22 мая 2022, 17:49

Главарь россиян в Энергодаре, который пострадал от взрыва 22 мая, якобы получил легкие ранения

Источник: ТАСС

Детали: Во временно оккупированном Энергодаре утром в воскресенье неизвестные взорвали двери подъезда, где находился ставленник оккупантов - так называемый "глава администрации" Андрей Шевчик.

После того, как новость о подрыве просочилась в СМИ, российские пропагандистские ресурсы сообщили, что Шевчик находится в больнице Мелитополя (временно оккупирован россиянами).

Дословно: "Получил легкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает".

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Темы: оккупациявзрывЗапорожская область
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