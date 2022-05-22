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Дуда: заморожені кошти Росії потрібно використати на відновлення України

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 18:09

Післявоєнне відновлення України має відбуватися на заморожені російські кошти, але також необхідні спеціальні програми від Європи.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, пише "Європейська правда".

"Мають бути створені програми, що сигналізуватимуть, що світ турбується за долю України і її розвиток. Зрозуміло, що Україна повинна бути відбудована з репарацій від загарбника, від Росії. Мають бути використані заморожені кошти Росії в різних міжнародних фінансових установах", - сказав Дуда.

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Водночас він наголосив, що потрібні різні програми, які керуватимуть допомогою Україні.

"І про це я буду післязавтра розмовляти у Давосі, де питання України домінуватиме на цьогорічній конференції", - сказав польський президент.

Раніше повідомлялося, що країни G7 розглядають можливість конфіскації державних активів РФ на користь відбудови України.

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Нагадаємо, Кремль заявив, що для країн Групи семи та Європейського Союзу буде "прямою крадіжкою" конфіскація заморожених резервів Росії для фінансування відновлення України.

Раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна потребує від 500 до 600 мільярдів євро на реконструкцію зруйнованої російською війною інфраструктури.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку травня запропонувала почати роботу над амбітним пакетом відновлення України, який прокладе шлях для майбутнього України в Європейському Союзі.

Теми: ДудаПольщасанкціїРосія
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