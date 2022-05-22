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Дуда: замороженные средства России нужно использовать для восстановления Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 18:09

Послевоенное восстановление  Украины должно происходить на замороженные российские средства, но также необходимы специальные программы от Европы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Должны быть созданы программы, которые будут сигнализировать, что мир беспокоится о судьбе Украины и ее развитии. Понятно, что Украина должна быть отстроена на репарации от захватчика, от России. Должны быть использованы замороженные средства России в различных международных финансовых учреждениях", - сказал Дуда.

В то же время он подчеркнул, что нужны разные программы, которые будут управлять помощью Украины.

"И об этом я буду послезавтра разговаривать в Давосе, где вопрос Украины будет доминировать на конференции в этом году", - сказал польский президент.

Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность конфискации государственных активов РФ в пользу восстановления Украины.

Напомним, Кремль заявил, что для стран Группы семи и Европейского Союза будет "прямым воровством" конфискация замороженных резервов России для финансирования восстановления Украины.

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Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украине потребуется от 500 до 600 миллиардов евро на реконструкцию разрушенной российской войной инфраструктуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая предложила начать работу над амбициозным пакетом восстановления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.

Темы: ДудаПольшасанкцииРосcия
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