Дуда: замороженные средства России нужно использовать для восстановления Украины
Послевоенное восстановление Украины должно происходить на замороженные российские средства, но также необходимы специальные программы от Европы.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда".
"Должны быть созданы программы, которые будут сигнализировать, что мир беспокоится о судьбе Украины и ее развитии. Понятно, что Украина должна быть отстроена на репарации от захватчика, от России. Должны быть использованы замороженные средства России в различных международных финансовых учреждениях", - сказал Дуда.
В то же время он подчеркнул, что нужны разные программы, которые будут управлять помощью Украины.
"И об этом я буду послезавтра разговаривать в Давосе, где вопрос Украины будет доминировать на конференции в этом году", - сказал польский президент.
Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность конфискации государственных активов РФ в пользу восстановления Украины.
Напомним, Кремль заявил, что для стран Группы семи и Европейского Союза будет "прямым воровством" конфискация замороженных резервов России для финансирования восстановления Украины.
Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украине потребуется от 500 до 600 миллиардов евро на реконструкцию разрушенной российской войной инфраструктуры.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая предложила начать работу над амбициозным пакетом восстановления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.