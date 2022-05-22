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У Дагестані випускниця на шкільній лінійці викрикнула "Путін – чорт"

Денис КарловськийНеділя, 22 травня 2022, 19:14
знаки російської агресії в санкт-петербурзі через скло. фото ілюстративне: getty images

Випускниця викрикнула "Свободу Україні! Путін – чорт!" під час церемонії "останнього дзвоника" в одній зі шкіл Дагестану, де реєструють найбільшу кількість загиблих у війні проти України.

Джерело: головний редактор російського медіапроєкту Republic Дмитро Колезев, місцеві Telegram-канали

Деталі: 11-класниця Зухра Альбекова вийшла до мікрофону, щоби отримати атестат, і викрикнула в мікрофон російською мовою "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!"

На відео видно, що школяр, який був ведучим церемонії, здригнувся в момент її вигуку. Водночас решта присутніх почали аплодувати школярці.

Джерело Колезева сказало йому, що це школа №11 в Ізбербаші в Дагестані.

Згодом у пропутінських telegram-каналах почали поширювати інформацію, що на школярку виписали протокол про "дискредитацію армії РФ", тож їй загрожує штраф. На матір школярки склали адміністративний протокол про невиконання батьківських обов’язків з виховання дитини. 

Проте офіційно цю інформацію неможливо поки що підтвердити.

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Згодом у місцевому прокремлівському telegram-каналі "Дагестанские иZвестия" поширили відео зі школяркою, де вона вибачається за свій вчинок. Крім того, на відео її матір висловила підтримку війні й Путіну й перепросила, що недогледіла у вихованні доньки.

Обидві мотивували вчинок тим, що випускниця мовляв переживає за екзамени й посварилась з матір'ю, а тому скоїла необдуманий вчинок. І сама Зухра Альбекова, і її матір виглядають досить наляканими, а їхній голос відчутно дрижить.

Нагадаємо: Російська служба ВВС проаналізувала офіційні повідомлення від представників російської влади про загибель військовослужбовців під час так званої "спецоперації в Україні". У результаті журналісти порахували, що найбільша кількість загиблих припадає на Дагестан.

Теми: РосіядітиПутінцензура
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