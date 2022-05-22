В Дагестане выпускница на школьной линейке выкрикнула "Путин – черт"

Выпускница выкрикнула "Свободу Украине! Путин – черт!" во время церемонии "последнего звонка" в одной из школ Дагестана, где регистрируют самое большое количество погибших в войне против Украины.

Источник: главный редактор российского медиапроекта Republic Дмитрий Колезев, местные Telegram-каналы

Детали: 11-классница Зухра Альбекова вышла к микрофону, чтобы получить аттестат, и выкрикнула в микрофон на русском языке "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!"

Реклама:

На видео видно, что школьник, ведущий церемонии, вздрогнул в момент ее заявления. В то же время остальные присутствующие начали аплодировать школьницы.

Источник Колезева сказал ему, что это школа №11 в Избербаше в Дагестане.

Впоследствии в пропутинских telegram-каналах начали распространять информацию, что на школьницу выписали протокол о "дискредитации армии РФ", поэтому ей грозит штраф. На мать школьницы составили административный протокол о невыполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

ВИДЕО ДНЯ

Однако официально эту информацию пока невозможно подтвердить.

Впоследствии в местном прокремлевском telegram-канале "Дагестанские и Zвестия" распространили видео со школьницей, где она извиняется за свой поступок. Кроме того, на видео ее мать выразила поддержку войне и Путину и извинилась, что недосмотрела в воспитании дочери.

Обе мотивировали поступок тем, что выпускница мол переживает за экзамены и поругалась с матерью, а потому совершила необдуманный поступок. И сама Зухра Альбекова, и ее мать выглядят напуганными, а их голос ощутимо дрожит.

Напомним: Российская служба ВВС проанализировала официальные сообщения от представителей российских властей о гибели военнослужащих во время так называемой "спецоперации в Украине". В результате журналисты насчитали, что наибольшее количество погибших приходится на Дагестан.