Житомирщина: завдяки ППО збито 4 російські ракети

У Малині на Житомирщині вдруге за три дні пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Суспільне з посиланням на міського голову Малина Олександра Ситайла, командування "Центр"

Деталі: Повітряне командування "Центр" на своїй сторінці в мережі Facebook повідомило, що підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування знищили чотири крилаті ракети, котрі летіли на Житомирщину.

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Дослівно: "22 травня близько 13:00 ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирської області. Чотири крилаті ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр". Три ракети ліквідовано авіацією та ще одну – підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання. За наявною інформацією, Житомирщину атаковано з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування".

Деталі: Вибухи сталися під час повітряної тривоги, яку оголосили на Житомирщині о 13:10. О 19:15 стало відомо, що 22 травня внаслідок удару російських військ по Малину загинула щонайменше одна людина.