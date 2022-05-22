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Житомирщина: благодаря ПВО сбиты 4 российские ракеты

Воскресенье, 22 мая 2022, 20:36

В Малине Житомирской области второй раз за три дня раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.

Источник: Суспільне со ссылкой на мэра Малина Александра Ситайла, командование "Центр"

Детали: Воздушное командование "Центр" на своей странице в сети Facebook сообщило, что подразделения противовоздушной обороны воздушного командования уничтожили четыре крылатые ракеты, летевшие на Житомирщину.

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Дословно: "22 мая около 13:00 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области. Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр". Три ракеты ликвидированы авиацией и еще одна – подразделением зенитных ракетных войск воздушного объединения. По имеющейся информации, Житомирщина атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования".

Детали: Взрывы произошли во время воздушной тревоги, которую объявили в Житомирской области в 13:10. В 19:15 стало известно, что 22 мая в результате удара российских войск по Малину погиб по меньшей мере один человек.

Темы: Житомирская областьвойна
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