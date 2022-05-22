Житомирщина: внаслідок удару по Малину є загиблий

Російські війська у неділю вдень завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, щонайменше одна людина загинула.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на мера Малина Олександра Ситайла та голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка

Дослівно: "Вибухи були у Малині. Інформацію про це Суспільному підтвердив міський голова Малина".

Деталі: Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок удару російських військ по Малину загинула щонайменше одна людина.

За його словами, інформація попередня, оскільки на місці удару продовжують розбирати завали.

Пряма мова Бунечка: "Вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня. На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось – ближче до сьомої години вечора. Щодо пошкоджень, то на місці працює експертна група. По факту, знову постраждали будинки тих людей, які щойно лише почали їх лагодити і позабивали вікна".

Що передувало: 20 травня внаслідок ракетного удару по місту Малин на Житомирщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури та майже 100 будинків, троє людей отримали поранення.