YouTube видалив понад 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео про війну в Україні

YouTube видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, пов'язаних з війною в Україні, за порушення правил щодо контенту.

Джерело: The Guardian із посиланням на директора з продуктів YouTube Ніла Мохана

Деталі: Зокрема, з платформи було видалено відео, де російське вторгнення в Україну називалося "визвольною місією".

З початку війни у ​​лютому YouTube відключив ряд каналів, зокрема канал прокремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. На каналах, пов'язаних із міністерствами оборони та закордонних справ Росії, в останні місяці також було тимчасово припинено завантаження відео за опис війни як "визвольної місії".

Директор з продуктів YouTube Ніл Мохан у коментарі The Guardian пояснив, що компанія має політику щодо великих насильницьких подій – наприклад, це стосується заперечення Голокосту.

"Звичайно, те, що відбувається в Україні, — це велика насильницька подія. Тому ми використали цю політику, щоб вжити безпрецедентних заходів", — сказав він.

Мохан додав, що контент новин YouTube про війну набрав понад 40 мільйонів переглядів тільки в Україні.

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"Перший і, ймовірно, найголовніший обов'язок — зробити так, щоб люди, які шукають інформацію про цю подію, могли отримати точну, якісну та достовірну інформацію на YouTube… Перегляди авторитетних каналів на нашій платформі значно зросли, звичайно, в Україні та в країнах, що оточують Україну, Польщі, а також у самій Росії", - додав представник компанії.

За словами Мохана, більша частина з віддаленого контенту є наративами Кремля щодо вторгнення.

У YouTube близько 90 мільйонів користувачів у Росії, хоча компанія більше не дозволяє розміщувати рекламу на платформі в країні.

Платформа також запровадила глобальну заборону на канали, пов'язані з російськими державними ЗМІ, включаючи Russia Today та Sputnik.