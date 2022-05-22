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YouTube удалил более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео о войне в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 20:52
YouTube удалил более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео о войне в Украине
LightRocket via Getty Images

YouTube удалил более 70 тысяч видеороликов и 9 тысяч каналов, связанных с войной в Украине, за нарушение правил в отношении контента.

Источник: The Guardian со ссылкой на директора по продуктам YouTube Нила Мохана

Детали: В частности, с платформы были удалены видео, где российское вторжение в Украину называлось "освободительной миссией".

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С момента начала войны в феврале YouTube отключил ряд каналов, в том числе канал прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. На каналах, связанных с министерствами обороны и иностранных дел России, в последние месяцы также была временно приостановлена загрузка видео за описание войны как "освободительной миссии".

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан в комментарии The Guardian объяснил, что у компании есть политика в отношении крупных насильственных событий – например, это касается отрицания Холокоста.

"Конечно, то, что происходит в Украине, — это крупное насильственное событие. Поэтому мы использовали эту политику, чтобы предпринять беспрецедентные действия", - сказал он.

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Мохан добавил, что новостной контент YouTube о войне набрал более 40 миллионов просмотров только в Украине.

"Первая и, вероятно, самая главная обязанность — сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube… Просмотры авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросли, конечно, в Украине, а также в странах, окружающих Украину, Польше, а также в самой России", - добавил представитель компании.

По словам Мохана, большая часть из удаленного контента представляет собой нарративы Кремля о вторжении.

У YouTube около 90 миллионов пользователей в России, хотя он больше не разрешает размещать рекламу на платформе в стране.

Платформа также ввела глобальный запрет на каналы, связанные с российскими государственными СМИ, включая Russia Today и Sputnik.

Темы: интернетвойнаРосcия
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