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Російські війська у неділю тричі атакували Дніпропетровщину

Світлана КізіловаНеділя, 22 травня 2022, 20:57

Росіяни 22 травня тричі атакували громади Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Деталі: Протягом неділі зафіксовано обстріли трьох населених пунктів у Криворізькому районі.

Зокрема, вдарили "Градами" по Мар'янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари прийшлися по території Апостолівської громади. Об‘єкти інфраструктури не зачепило, загиблих та поранених немає.

Голова Апостолівської громади Анатолій Оса також повідомив про обстріли у своєму Telegram-каналі.

Крім того, він зазначив, що на території громади у полі ліворуч від в’їзду в місто з Криворізької траси виявили нерозірвані касетні боєприпаси. На місці працюють фахівці ДСНС.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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