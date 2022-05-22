Российские войска в воскресенье трижды атаковали Днепропетровщину

Россияне 22 мая трижды атаковали общины Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской облрады Николай Лукашук в Telegram

Детали: В течение воскресенья зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов в Криворожском районе.

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В частности, ударили "Градами" по Марьянскому, в село прилетело десять снарядов. Еще два удара пришлись по территории Апостоловской громады. Объекты инфраструктуры не зацепило, погибших и раненых нет.

Глава Апостоловской общины Анатолий Оса также сообщил об обстрелах в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что на территории громады в поле слева от въезда в город с Криворожской трассы обнаружили неразорванные кассетные боеприпасы. На месте работают специалисты ГСЧС.