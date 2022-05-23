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Бельгія першою у світі запроваджує карантин для хворих на мавпячу віспу – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 00:25
фото: Getty Images

Бельгія стала першою у світі країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.

Джерело: Politico з посиланням на бельгійські ЗМІ

Деталі: Карантин країна вводить після повідомлення про чотири випадки захворювання за останній тиждень.

Відповідне рішення бельгійські органи охорони здоров'я прийняли в п'ятницю.

Зараженим віспою мавп не потрібно самоізолюватися, але слід бути пильними, особливо якщо вони контактують з уразливими людьми.

При цьому Politico нагадує, що мавпяча віспа – це захворювання, яке належить до тієї ж групи, що й віспа, серед його симптомів – горбистий висип, лихоманка, головний та біль у м’язах.

Експерти стурбовані аномальним поширенням хвороби за межі Африки, де вона зазвичай циркулює.

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Передісторія:

  • Швейцарія стала десятою європейською країною, яка підтвердила випадки мавпячої віспи.
  • Під час недавнього спалаху в Європі, США, Канаді та Австралії було підтверджено понад 80 випадків.
  • За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, хвороба зазвичай протікає протягом кількох тижнів.

Теми: Бельгіяохорона здоров'я
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