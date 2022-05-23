Бельгия первой в мире вводит карантин для больных обезьяньей оспой – СМИ

Бельгия стала первой в мире страной, введшей обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.

Источник: Politico со ссылкой на бельгийские СМИ

Детали: Карантин страна вводит после сообщения о четырех случаях заболевания за последнюю неделю.

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Соответствующее решение бельгийские органы здравоохранения приняли в пятницу.

Зараженным оспой обезьян не нужно самоизолироваться, но следует быть бдительными, особенно если они контактируют с уязвимыми людьми.

При этом Politico напоминает, что обезьянья оспа – это заболевание, относящееся к той же группе, что и оспа, среди его симптомов – холмистая сыпь, лихорадка, головная и боль в мышцах.

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Эксперты озабочены аномальным распространением болезни за пределы Африки, где она обычно циркулирует.

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