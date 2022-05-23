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Бельгия первой в мире вводит карантин для больных обезьяньей оспой – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 мая 2022, 00:25
фото: Getty Images

Бельгия стала первой в мире страной, введшей обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.

Источник: Politico со ссылкой на бельгийские СМИ

Детали: Карантин страна вводит после сообщения о четырех случаях заболевания за последнюю неделю.

Соответствующее решение бельгийские органы здравоохранения приняли в пятницу.

Зараженным оспой обезьян не нужно самоизолироваться, но следует быть бдительными, особенно если они контактируют с уязвимыми людьми.

При этом Politico напоминает, что обезьянья оспа – это заболевание, относящееся к той же группе, что и оспа, среди его симптомов – холмистая сыпь, лихорадка, головная и боль в мышцах.

Эксперты озабочены аномальным распространением болезни за пределы Африки, где она обычно циркулирует.

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Предыстория:

  • Швейцария стала десятой европейской страной, подтвердившей случаи обезьяньей оспы.
  • Во время недавней вспышки в Европе, США, Канаде и Австралии было подтверждено более 80 случаев.
  • По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, болезнь обычно протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

Темы: Бельгияздравоохранение
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