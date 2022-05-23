В Васильевке на Запорожье оккупантов больше, чем местных жителей – ОВА

В Запорожской области растет количество российских захватчиков, в частности, в городе Васильевка их уже больше, чем местных жителей.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений. Впрочем, оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Камышеваха и Васильевка".

Детали: В течение суток в результате артиллерийских обстрелов российскими оккупантами возникли 4 пожара в Пологовском и Васильевском районах области.

Первое возгорание произошло в Гуляйполе: горел гараж, где находились 4 автомобиля, сеновал, а также огнем поврежден дом. Еще два пожара произошли на территории частных домовладений Орехова: горелая хозяйственная постройка, гараж и дворовое здание. Еще одно возгорание спасатели ГСЧС гасили в Васильевке.

Кроме того, из-за огневых атак россиян произошла разгерметизация газопровода в Васильевке. Спасатели перекрыли газопровод на газорегуляторном пункте.

В Орехове в результате обстрелов повреждены сети водоснабжения. Однако специалисты уже работают над скорейшим устранением проблемы водоснабжения города.

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В селе Новогоровка Васильевского района жители сообщают об увеличении количества российских военных. Оккупанты засели в школе и доме культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное Пологовского района.

В Гусарке россияне расселились в заброшенных домах, провели обход, после чего ограбили дома, из которых уехали.

В Васильевке количество военных РФ уже превышает количество местных жителей. При этом оккупанты продолжают грабить мирное население.

Захватчики в Бердянске пытаются присвоить местный бизнес и поделить между собой и коллаборантами.

"Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества: россияне решили его забрать в пользу так называемой "администрации города". Следовательно, заведения были переданы в управление коллаборантам", - сообщают в ОВА.

Напомним: Во временно оккупированном Энергодаре утром неизвестные взорвали двери подъезда, где находился ставленник оккупантов так называемый "глава администрации" Андрей Шевчик.