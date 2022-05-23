Війна в Україні підштовхнула до рекорду: ООН нарахувала понад 100 млн біженців у світі

Понад 100 мільйонів людей були змушені залишити власні домівки, тікаючи від насильства, конфліктів, переслідувань і порушень прав людини.

Джерело: Reuters із посиланням на дані Агентство ООН у справах біженців

Деталі: Війна в Україні була одним із факторів, які спонукали мільйони людей до втечі, повідомили в Агентстві та додали, що затяжний конфлікт у таких країнах, як Ефіопія та Демократична Республіка Конго, теж є факторами, що спричиняють велику кількість біженців.

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"Це рекорд, який ніколи не слід було встановлювати, – зазначив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у заяві, надісланій журналістам. – Це має слугувати тривожним дзвінком…"

Дані Агентства ООН включають біженців, шукачів притулку і тих, хто переміщується в межах своїх країн.

Минулого тижня організація заявила, що кількість переміщених осіб у своїх країнах на кінець минулого року досягла рекорду в близько 60 мільйонів людей.

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Гранді закликав діяти для усунення причин переміщення, заявляючи, що гуманітарна допомога усуває лише наслідки.